Военкор Романов: в зоне СВО ликвидировали экс-депутата Рады Надежду Савченко

В зоне проведения СВО ликвидировали бывшего депутата Верховный рады Надежду Савченко, сообщил военный блогер Владимир Романов в телеграм-канале.
По его словам, она была командиром роты 131-го батальона 112-й бригады теробороны.
«В результате удара ВКС России ФАБ-3000 нанесенному 11 мая по штабу 112-й бригады ТрО ВС Украины — зажмурилась Надежда Савченко», — написал Романов.
В России ее приговорили к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели корреспондентов ВГТРК.
В мае 2016 года Савченко помиловал президент Владимир Путин, она вернулась на Украину в рамках обмена.
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