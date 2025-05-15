Военкор Романов: в зоне СВО ликвидировали экс-депутата Рады Надежду Савченко

В зоне проведения СВО ликвидировали бывшего депутата Верховный рады Надежду Савченко, сообщил военный блогер Владимир Романов в телеграм-канале .

По его словам, она была командиром роты 131-го батальона 112-й бригады теробороны.

«В результате удара ВКС России ФАБ-3000 нанесенному 11 мая по штабу 112-й бригады ТрО ВС Украины — зажмурилась Надежда Савченко», — написал Романов.

В России ее приговорили к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели корреспондентов ВГТРК.

В мае 2016 года Савченко помиловал президент Владимир Путин, она вернулась на Украину в рамках обмена.