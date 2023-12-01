Пятница, 1 декабря, 2023
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Военкор Поддубный прокомментировал вербовку устроителя терактра в Рязани

7info
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Военкор Евгений Поддубный в телеграм канале прокомментировал вербовку человека, задержанного за теракт на железной дороге в Рязани .

И этого завербовали в Стамбуле. Даже если судить только по фактам из открытых источников спецслужбы киевского режима сформировали крупные вербовочные хабы в странах Ближнего Востока и Персидского залива. Стамбул (и турецкие курорты) вообще излюбленное место резидентуры СБУ и ГУР для ненавязчивых вербовочных предложений.

Понятно, что работает противник не самостоятельно, а под патронажем старших товарищей из Лэнгли и МИ-6. То есть используют хорошо подготовленную базу. Увеличилась активность сотрудников спецслужб киевского режима не только на Большом Востоке, но и странах, которые так называемые релоканты выбрали для бегства из России.

Почему релоканты? Потому что они способны вернуться в Россию, потому что у многих нарушено нормальное восприятие реальности, потому что многие релоканты уже стали жертвами западной пропаганды и имеют крайне искаженное представление о реальности.

Ну и конечно, потому что среди релокантов много латентных предателей из которых легко вылепить предателей активных.

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