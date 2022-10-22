Суббота, 22 октября, 2022
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Военкор Поддубный подвёл предварительные итоги утренних ракетных ударов по Украине

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Военкор Евгений Поддубный в телеграм-канале подвёл предварительные итоги ракетных ударов российских войск по инфраструктурным объектам Украины.

Атака проведена утром 22 октября. Из-за неё во многих городах на западе Украины отмечаются перебои с электроэнергией, подачей воды, связью.

Взрывы прозвучали в Одесской, Хмельницкой, Ровенской, Луцкой, Кировоградской областях.

В Днепропетровске повреждено предприятие, на котором ремонтировалась военная техника, во Львовской области повреждения ТЭЦ.

Проблемы с электричеством, связью зафиксированы в Киевской области.

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