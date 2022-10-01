Суббота, 1 октября, 2022
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Военкор Пегов рассказал о героической смоленской пехоте на Красной площади

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Военный корреспондент Семен Пегов во время торжества по поводу присоединения новых территорий к России рассказал о героизме смолян во время спецоперации, пишет Readovka67.

По его словам, бойцы проявляют свои лучшие качества на фронте у Красного Лимана.

«Им действительно сейчас очень тяжело. И они – настоящие герои! Это – смоленская пехота, это БАРСы, добровольцы «Русский легион», «комендачи», которые не покидают город до самой его последней минуты, пока он держит оборону», – отметил Пегов.

Журналист назвал честью и гордостью возможность находится рядом с такими ребятами.

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