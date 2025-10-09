Военкор Коц высказался об угрозах Зеленского устроить блэкаут 

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал пост в телеграм-канале, в котором рассуждает о реальности угроз Зеленского устроить блэкаут. Он призывает отнестись к ситуации максимально серьёзно.

— Я тут вижу скептические смешочки. Дескать, наркоман неделю назад обещал блэкаут в Москве, а сейчас уже понизил планку всего лишь до Курской и Белгородской областей, — пишет Коц.

Во-первых, «всего лишь» — это тоже люди. В Белгороде уже сейчас есть проблемы со светом и водой, а в перспективе могут возникнуть и перебои с отоплением. Региональные власти при поддержке федерального центра работают над восстановлением и готовятся к худшему. Но противник действует планомерно и системно по энергетической инфраструктуре, при этом пытается бить и по мощностям, через которые можно перебрасывать электроэнергию из соседних регионов.

— Думаю, с первыми заморозками Киев усилит эту активность. Поводов для смеха тут нет, — отмечает военкор.

Во-вторых, не случайно, по его словам, прозвучало именно «Курская область» — и не только из-за АЭС. Возможно, Зеленский выдал свои «наполеоновские» планы. Оба региона — Белгород и Курск — дают около 65% железной руды для нашей металлургии, а значит и для ВПК. Потушить ГОКи — задача посложнее, чем вывести из строя районный центр: они дальше от границы и труднодоступнее. Но сама идея может зародиться в его воспалённом воображении или быть подсказана теми, кто хочет нас ослабить.

В-третьих, до московской энергетики он с этим фетишем довести столицу до тьмы и «чёрного дыма» ещё постарается добраться. Для этого он выпрашивает «Томагавки». Дадут JASSMы — тоже опасно: есть модификации с дальностью до 1000 км.

— Мы, конечно, наносим украинской энергетике несопоставимо больший урон. Но недооценивать Киев давно не стоит, — считает военкор.