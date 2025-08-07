Военкор Коц сообщил об уникальной возможности для Трампа, которую сулит встреча с Путиным

7 августа стало известно о том, что скоро состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. О договоренностях доложил помощник российского президента Юрий Ушаков. Военкор Александр Коц в своём телеграм-канале предположил, что можно ожидать от этого события.
По его словам, договорённость о встрече лидеров свидетельствует о том, что встреча Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа была наполнена практическим смыслом.
По всей видимости, отмечает Коц, есть какое-то промежуточное консенсусное решение. Скорее всего, его могут закрепить на встрече лидеров государств.