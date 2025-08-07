7 августа стало известно о том, что скоро состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. О договоренностях доложил помощник российского президента Юрий Ушаков. Военкор Александр Коц в своём телеграм-канале предположил, что можно ожидать от этого события.

По его словам, договорённость о встрече лидеров свидетельствует о том, что встреча Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа была наполнена практическим смыслом.

— У Трампа будет уникальная возможность сравнить истерично эмоциональную манеру просроченного Зеленского и зубодробительную аргументацию дзюдоиста Путина. Может хоть он расскажет Трампу, чем до сих пор торгуют Россия и США, как Украина атакует гражданскую инфраструктуру, как в незалежной насильно гонят на войну, — пишет военкор.

По всей видимости, отмечает Коц, есть какое-то промежуточное консенсусное решение. Скорее всего, его могут закрепить на встрече лидеров государств.