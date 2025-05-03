Суббота, 3 мая, 2025
11.1 C
Рязань
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости России

Военкор Коц: Россия показала Зеленскому «большой Черноморский болт»

powder

Владимиру Зеленскому, пытавшемуся два дня подряд атаковать южные регионы России, показали «большой Черноморский болт», написал военный корреспондент Александр Коц в телеграм-канале.

Журналист обратил внимание, что противник провел две массированные комбинированные атаки на Крым и Краснодарский край «в молоко».

«В общем и целом Зеленскому с налитыми кровью глазами показали большой Черноморский болт. А то вздумал нас шантажировать 30-дневным перемирием. Кто его контролировать-то будет? Вам энергетический мораторий предлагали, вы на него положили с прибором. Кто ж вам теперь поверит», — отметил Коц.

По его словам, за два дня российские военные сбили почти 300 украинских дронов, восемь ракет Storm Shadow и три противокорабельные «Нептун», а также 23 безэкипажных катера.

Реклама

Коц предположил, что Зеленский еще попытается нагадить России на День Победы.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.