Военкор Коц: Россия показала Зеленскому «большой Черноморский болт»

Владимиру Зеленскому, пытавшемуся два дня подряд атаковать южные регионы России, показали «большой Черноморский болт», написал военный корреспондент Александр Коц в телеграм-канале.
Журналист обратил внимание, что противник провел две массированные комбинированные атаки на Крым и Краснодарский край «в молоко».
По его словам, за два дня российские военные сбили почти 300 украинских дронов, восемь ракет Storm Shadow и три противокорабельные «Нептун», а также 23 безэкипажных катера.
Коц предположил, что Зеленский еще попытается нагадить России на День Победы.