Военкор Коц: Россия показала Зеленскому «большой Черноморский болт»

Владимиру Зеленскому, пытавшемуся два дня подряд атаковать южные регионы России, показали «большой Черноморский болт», написал военный корреспондент Александр Коц в телеграм-канале.

Журналист обратил внимание, что противник провел две массированные комбинированные атаки на Крым и Краснодарский край «в молоко».

«В общем и целом Зеленскому с налитыми кровью глазами показали большой Черноморский болт. А то вздумал нас шантажировать 30-дневным перемирием. Кто его контролировать-то будет? Вам энергетический мораторий предлагали, вы на него положили с прибором. Кто ж вам теперь поверит», — отметил Коц.

По его словам, за два дня российские военные сбили почти 300 украинских дронов, восемь ракет Storm Shadow и три противокорабельные «Нептун», а также 23 безэкипажных катера.

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Коц предположил, что Зеленский еще попытается нагадить России на День Победы.