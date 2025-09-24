Военкор Коц: Россия больше уважает погибших украинцев, чем Зеленский

Россия больше уважает погибших украинских военных, чем Владимир Зеленский, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.

Так он прокомментировал слова о том, что Москва якобы игнорирует своих погибших, остается слепой к собственным потерям.

«Мы украинских двухсотых уважаем больше, чем их уважает собственное командование и власти», — отметил Коц.

Журналист напомнил, что за последний обмен 18 сентября Россия вернули противнику тысячу тел украинских военных в обмен на 24 павших бойцов. По его мнению, Зеленский говорил про Украину.

«Своих погибших и пленных забыли вы. За один только выезд в Старую и Новую Сорочины в марте я насчитал по посадкам 62 трупа вэсэушников. Потом сбился», — уточнил он.

Военкор добавил, что украинским властям выгодно не записывать их погибшие, поскольку семьям пропавших без вести не нужно платить компенсации.