Военкор Коц: Россия больше уважает погибших украинцев, чем Зеленский

Россия больше уважает погибших украинских военных, чем Владимир Зеленский, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.
Так он прокомментировал слова о том, что Москва якобы игнорирует своих погибших, остается слепой к собственным потерям.
Журналист напомнил, что за последний обмен 18 сентября Россия вернули противнику тысячу тел украинских военных в обмен на 24 павших бойцов. По его мнению, Зеленский говорил про Украину.
Военкор добавил, что украинским властям выгодно не записывать их погибшие, поскольку семьям пропавших без вести не нужно платить компенсации.