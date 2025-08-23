Военкор Коц рассказал, на чем погорел политолог Марков*

Политолог Сергей Марков*, вероятно, получал деньги от Баку за хвалебные речи об Азербайджане, предположил военкор Александр Коц в телеграм-канал.
По его словам, он часто использовал фразу «страна-победитель», которую затем тиражировали азербайджанские СМИ.
Журналист напомнил о недавней поездке политолога на Шушинский медифорум, где он хвалил Ильхама Алиева. Также он спокойно смотрел на то, как украинская журналистка вручала президенту Азербайджана шевроны в том числе нацистских и запрещенных в России подразделений.
Накануне Минюст внес Маркова* в реестр иноагентов.
*Иностранный агент.