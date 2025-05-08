Военкор Коц рассказал, куда прилетит «Орешник» в Киеве в ответ на удар в День Победы

Если российская армия решит применить ракету «Орешник» в ответ на атаки во время парада Победы в Москве, то если запустят по военной цели, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.
При этом назвал нереалистичным удар по правительственным зданиям на улице Банковой.
Журналист пояснил, что считает нецелесообразным применения дорогостоящего боеприпаса «для войны с кирпичами».
Кроме того, Коц предположил, что ВС России нанесут удар возмездия уже после окончания перемирия.
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