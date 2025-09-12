Военкор Коц призвал повышать ставки после инцидента с дронами в Польше

Россия может организовать бесполетную зону над Польшей, написал военный корреспондент Александр Коц в телеграм-канале, комментируя недавнюю ситуацию с БПЛА.
По его словам, так Москва способна повысить ставки в конфликте, чем раньше занимались только на Западе.
Журналист пояснил, что дроны-пустышки вряд ли можно назвать угрозой безопасности суверенитета Польши, но они могут привнесут в страну отмену рейсов, отключение интернета, «гуляющий» сигнал GPS — к этому давно привыкли в России.
Коц допустил, что после этого у поляков пропадет желание воевать с Москвой.
Как подчеркивало Минобороны, массовый удар по ВПК Украины 10 сентября не ставил своей целью объекты в Польше. В ведомстве готовы к консультациям с местными военными.