Военкор Коц призвал повышать ставки после инцидента с дронами в Польше

Россия может организовать бесполетную зону над Польшей, написал военный корреспондент Александр Коц в телеграм-канале , комментируя недавнюю ситуацию с БПЛА.

По его словам, так Москва способна повысить ставки в конфликте, чем раньше занимались только на Западе.

«Мечтали о бесполетной зоне над Украиной, а в итоге получите ее над своим домом. И можете вводить очередной пакет санкций. Мы его положим в пакетик с другими пакетами», — отметил Коц.

Журналист пояснил, что дроны-пустышки вряд ли можно назвать угрозой безопасности суверенитета Польши, но они могут привнесут в страну отмену рейсов, отключение интернета, «гуляющий» сигнал GPS — к этому давно привыкли в России.

Коц допустил, что после этого у поляков пропадет желание воевать с Москвой.

Как подчеркивало Минобороны, массовый удар по ВПК Украины 10 сентября не ставил своей целью объекты в Польше. В ведомстве готовы к консультациям с местными военными.