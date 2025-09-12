Пятница, 12 сентября, 2025
Военкор Коц призвал повышать ставки после инцидента с дронами в Польше

Фото: Изображение от freepik

Россия может организовать бесполетную зону над Польшей, написал военный корреспондент Александр Коц в телеграм-канале, комментируя недавнюю ситуацию с БПЛА.

По его словам, так Москва способна повысить ставки в конфликте, чем раньше занимались только на Западе.

«Мечтали о бесполетной зоне над Украиной, а в итоге получите ее над своим домом. И можете вводить очередной пакет санкций. Мы его положим в пакетик с другими пакетами», — отметил Коц.

Журналист пояснил, что дроны-пустышки вряд ли можно назвать угрозой безопасности суверенитета Польши, но они могут привнесут в страну отмену рейсов, отключение интернета, «гуляющий» сигнал GPS — к этому давно привыкли в России.

Коц допустил, что после этого у поляков пропадет желание воевать с Москвой.

Как подчеркивало Минобороны, массовый удар по ВПК Украины 10 сентября не ставил своей целью объекты в Польше. В ведомстве готовы к консультациям с местными военными.

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Польша просит у НАТО ПВО после инцидента с дронами, но всё портит… скотч 

Жители приграничных районов тем временем пережили настоящий шок: власти велели сидеть по домам, люди прятались в подвалах — и до сих пор боятся выходить на улицу. Атмосфера страха — именно того и добивались?
Грибной сезон продолжается в Рязанской области, белые собирают вёдрами 

Сообщения приходят из разных районов Рязанской области. 
«Крики и плач»: в Долгопрудном сняли на видео похищение девушки толпой

Житель Долгопрудного снял на видео, предположительно, похищение девушки толпой...
«Окно закрывается»: почему Запад дрогнул после слов Путина 

Всё началось с тихого, но очень чёткого предупреждения. Владимир Путин, президент России, дал понять: если западные страны решатся отправить свои войска на Украину — они станут легитимной целью для российской армии.

Такого не было со времён наступления на Киев, российские войска готовят прорыв — «Царьград» 

Противник сообщает о крупнейшей перегруппировке российских войск за последние три года.
Пустил одного — проснулся в кишлаке. «Царьград» рассказал, как мигранты захватывают квартиры россиян по новым законам

Это не страшилка. Это — реальность 2025 года. Где мигранты научились легально захватывать жильё, а хозяева — оказываться в ловушке собственных четырёх стен.
«Рязанские смотрины», фестиваль урожая и детский праздник ждут рязанцев в выходные 

13 и 14 сентября в Рязани будет проходить сразу несколько общественно значимых событий! Рязанцы могут посетить их сразу после участия в выборах! 
Явка на выборах в Рязанской области превысила 10% 

На 15 часов 12 сентября, первого дня голосования, явка на выборах в Рязанской области составила 10,52%. Такие данные привели в региональном избиркоме. 
Альпинист назвал причину смерти Натальин Наговициной

Вряд ли причиной стала инфекция или горная болезнь, связанная с отеком мозга или легких. В таких условиях это бывает, но скорее как дополнительный негативный фактор.
ГК «Зелёный сад наш — дом» обновила старый тротуар в Дашково-Песочне 

Новая дорожка из тротуарной брусчатки появилась на улице Новоселов — рядом со школами № 63, № 67 и строительной площадкой жилого комплекса «Полярная звезда». 
«Это не мое!»: автор эскиза открестился от памятника в Рязани и собирается в суд

Автор первоначального эскиза Евгений Шевченко заявил в интервью «Абзацу», что его идею украли и исказили.
Кровавое пиршество на сцене Рязанского театра Драмы: трагедия «Агамемнон» увидела свет

Постановка, основанная на одноименном сюжете Эсхила, впервые показанном ещё до нашей эры, с первых секунд поражает своими масштабом и тоном происходящего.