Военкор Коц потребовал наказывать россиян, помогающих ВСУ при атаках БПЛА

Для россиян следует ввести законодательный запрет на съемку работы ПВО во время атак дронов ВСУ, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.

По его словам, во время ночного налета БПЛА на Подмосковье в сети стали появляться связанные с этим видео. Журналист отметил, что это помогает противнику вести объективный контроль за ситуацией.

«Помогаете ему сделать выводы о работе ПВО и мобильных групп, скорректировать маршруты для повторных ударов. Под которые вы можете попасть с еще большей долей вероятности. Или ваши дети», — пояснил Коц.

Он подчеркнул, что подобные кадры используют и украинские ресурсы.

Коц добавил, что за такие действия следует ввести ощутимое наказание.