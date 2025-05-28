Среда, 28 мая, 2025
22.1 C
Рязань
Фото: Изображение от freepik
Фото: Изображение от freepik
Новости России

Военкор Коц потребовал наказывать россиян, помогающих ВСУ при атаках БПЛА

powder

Для россиян следует ввести законодательный запрет на съемку работы ПВО во время атак дронов ВСУ, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.

По его словам, во время ночного налета БПЛА на Подмосковье в сети стали появляться связанные с этим видео. Журналист отметил, что это помогает противнику вести объективный контроль за ситуацией.

«Помогаете ему сделать выводы о работе ПВО и мобильных групп, скорректировать маршруты для повторных ударов. Под которые вы можете попасть с еще большей долей вероятности. Или ваши дети», — пояснил Коц.

Он подчеркнул, что подобные кадры используют и украинские ресурсы.

Коц добавил, что за такие действия следует ввести ощутимое наказание.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские ракеты снесли пол-Украины и ставку Зеленского

По оценкам экспертов, это — самая продолжительная и массированная серия ударов по военной инфраструктуре Украины за всё время СВО.
Новости России

Обнаружено тело А. Григорьева, над которым издевались украинцы в немецких касках

На теле мужчины наши военные обнаружили огнестрельные ранения. Бессмысленная, звериная жестокость!
Происшествия

Серия громких звуков вновь разнеслась над Рязанью

Было слышно несколько ударных звуков, которые, по всей видимости, связаны с работой ПВО.
Новости Касимова

Два человека пострадали во время пожара в Подлипках Касимовского округа

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило 26 мая в 01:45. В тушении пожара принимали участие 27 человек, 10 единиц техники, в том числе инженерной. 
Новости России

В Челябинске таксист убил пассажирку и спрятал труп в лесу

По данным следствия, 22 мая женщина перестала выходить на связь и не пришла на работу. С заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась её мать.

Последние новости

Происшествия

Два человека пострадали при столкновении машины со столбом под Рязанью

В селе Ласково 51-летний водитель автомобиля Kia Sportage, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору линии электропередач.
Общество

Годовая инфляция в Рязанской области снизилась до 10,4%

В апреле в Рязани дешевели сахар и компьютеры, а мороженое и детские коляски обходились дороже, чем в марте
Происшествия

Троих рязанцев осудили за кражу 20 тонн дизтоплива из нефтепровода

Суд признал виновными троих рязанцев в хищении топлива из магистрального трубопровода. Один из них получил реальный срок.
Экономика и бизнес

В Рязанской области завершается рекордная посевная кампания 

По словам главы региона, в этом году засеяно более 1 миллиона 136 тысяч гектаров — это самый высокий показатель за последние 27 лет.
Общество

Электричество на две улицы Рязани планируют вернуть в 15 часов

Вечером 27 мая в Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии в связи с обрывом проводов воздушных линий и повреждением изоляторов из-за шквалистого ветра, а также повреждение кабельной линии 10 кВ.
Происшествия

В Рязани полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадали четыре человека

В Рязани устанавливаются очевидцы серьёзной аварии, произошедшей утром 14 декабря 2024 года.
Общество

У вокзала «Рязань-2» продолжаются работы по благоустройству сквера

В сквере у железнодорожного вокзала «Рязань-2» активно ведутся работы в рамках комплексного благоустройства.
Новости России

Baza: отказ в сексе стал причиной массового убийства подростков в Байкальске

Вероятной причиной поножовщины на даче в Байкальске Иркутской области...