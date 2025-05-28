Военкор Коц потребовал наказывать россиян, помогающих ВСУ при атаках БПЛА

Для россиян следует ввести законодательный запрет на съемку работы ПВО во время атак дронов ВСУ, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.
По его словам, во время ночного налета БПЛА на Подмосковье в сети стали появляться связанные с этим видео. Журналист отметил, что это помогает противнику вести объективный контроль за ситуацией.
Он подчеркнул, что подобные кадры используют и украинские ресурсы.
Коц добавил, что за такие действия следует ввести ощутимое наказание.
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