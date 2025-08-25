Понедельник, 25 августа, 2025
Военкор Коц объяснил важность взятия села Филия в Днепропетровской области

Алексей Самохин
Freepik ИИ

Российские войска взяли под свой контроль село Филия в Днепропетровской области. Как сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, бойцы 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» успешно форсировали реку Волчью и прорвали оборону противника.

В ходе операции мотострелкам активно помогали артиллерийские расчёты и операторы FPV-дронов, которые уничтожали личный состав ВСУ.

Село Филия расположено в Межевском районе Днепропетровской области, его население составляет около 130 человек. Оно находится в 4,5 километрах к северу от Ялты (ДНР) и в 3 километрах к югу от Новопавловки. Именно этот населённый пункт станет следующей целью для группировки «Центр».

Потеря Новопавловки станет серьёзным ударом для ВСУ, так как через неё проходит трасса Т0428. Контроль над этой дорогой позволит российским войскам ограничить возможности противника по быстрой переброске войск в приграничную зону.

Филия стала уже шестым населённым пунктом на Днепропетровщине, который перешёл под контроль российских войск. Ранее были взяты Малиевка, Вороное, Новогеоргиевка, Январское и Дачное. 

Операции по созданию буферной зоны на территории противника продолжаются.

