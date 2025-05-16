Военкор Коц объяснил неожиданное появление Абрамовича на встрече с Путиным

Бизнесмен Роман Абрамович появился в Кремле на встрече с президентом Владимиром Путиным в рамках заседания попечительских советов Большого и Мариинского театров, сообщил военкор Александр Коц в телеграм-канале .

Так он прокомментировал слухи о том, что общение предпринимателя с руководством страны 13 мая говорит о планах устроить «договорнячок» с Украиной.

«Я три кнопки нажал, чтобы выяснить, что Роман Абрамович был в Кремле на совете попечителей Мариинского театра, членом которого он является», — отметил Коц.

По его мнению, это событие никак не связано с внешней политикой.

Журналист добавил, что такие мероприятия готовятся не за один день.