Военкор Александр Коц дал советы по выживанию на фронте

Военкор «Комсомольской правды» Александра Коц дал свои советы и представил рекомендации боевых офицеров по выживанию на фронте. Их он опубликовал в своём Telegram-канале.
Бойцам Коц советует быть осторожнее с телефонами. Многие солдаты получают ранения, так как надевают наушники и «залипают» в телефоны. Ещё одна опасность телефонов заключается в том, что все разговоры могут быть записаны и прослушаны противником.
Ещё один совет бойцам – учиться слушать и определять звуки «выходов».
Военкор пишет, что нельзя мусорить там, где базируются бойцы. Жилые укрепы, как правило, могут выдать пустые консервные банки, упаковки от сухпайков, пластиковые бутылки.
Важно также не жалеть сил на организацию окопов и блиндажей. Они могут спасти жизнь.
Александр Коц также советует не убегать от осколков.
Также военкор советует бойцам не сбиваться в кучу в одном месте, передвигаться по лесам лишь при необходимости и только в глубине лесопосадки, не выходя на её край, не разжигать костёр для готовки, маскировать позиции и на прорывоопасных направлениях минировать пространство перед собой. Это не позволит противнику в случае прорыва вступить в бой с марша.
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