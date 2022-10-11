Военкор Александр Коц дал советы по выживанию на фронте

Военкор «Комсомольской правды» Александра Коц дал свои советы и представил рекомендации боевых офицеров по выживанию на фронте. Их он опубликовал в своём Telegram-канале.

Бойцам Коц советует быть осторожнее с телефонами. Многие солдаты получают ранения, так как надевают наушники и «залипают» в телефоны. Ещё одна опасность телефонов заключается в том, что все разговоры могут быть записаны и прослушаны противником.

— Есть аппаратура, которая засекает сотовые в районе. Если вы с товарищами решите взобраться на холм для лучшего сигнала, противник может ударить по скоплению абонентов, — пишет военкор.

Ещё один совет бойцам – учиться слушать и определять звуки «выходов».

— В зависимости от расстояния до вражеской артиллерии у вас будет до нескольких секунд, чтобы укрыться до «прихода». Слушайте и небо: в нем появляются дроны противника, — советует Коц.

Военкор пишет, что нельзя мусорить там, где базируются бойцы. Жилые укрепы, как правило, могут выдать пустые консервные банки, упаковки от сухпайков, пластиковые бутылки.

Важно также не жалеть сил на организацию окопов и блиндажей. Они могут спасти жизнь.

— Даже лежачая ячейка стрелка увеличивает шансы. А траншея в полный рост делает вас почти неуязвимым, — говорится в сообщении.

Александр Коц также советует не убегать от осколков.

— Первый позыв при разрывах – броситься куда-то в поисках укрытия. Но даже на открытом пространстве эффективнее всего рухнуть на землю – угол разлета осколков с большой степенью вероятности будет выше твоего тела. А уже ползком можно двигаться к укрытию.

Также военкор советует бойцам не сбиваться в кучу в одном месте, передвигаться по лесам лишь при необходимости и только в глубине лесопосадки, не выходя на её край, не разжигать костёр для готовки, маскировать позиции и на прорывоопасных направлениях минировать пространство перед собой. Это не позволит противнику в случае прорыва вступить в бой с марша.

– Главное условие выживания – постоянное ношение бронежилета и шлема. Основные ранения по опыту военврачей – в конечности. А жизненно важные органы прикрыты средствами индивидуальной защиты. Боевые действия – это не только героические кавалерийские наскоки и танковые прорывы. Это тяжелая бытовая рутина, к которой привыкаешь, если понимаешь, что из множества мелочей складывается вероятность вернуться домой невредимым.

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