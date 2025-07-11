Сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) охватила паника после ударов российских войск. Об этом сообщили РИА Новости представители пророссийского подполья.

«После ударов Вооружённых сил России по отделам ТЦК среди украинских военкомов началась паника. Многие хотят уволиться и сбежать в Румынию, потому что боятся работать под обстрелами. Идти на фронт тоже не хотят, но оставаться на Украине опасаются из-за возможной мести со стороны родственников тех, кого они за эти годы незаконно отправили служить в ВСУ», — рассказал источник агентства.

7 июля Минобороны РФ заявило, что российские войска начали наносить удары по зданиям ТЦК. По данным украинских СМИ, удары пришлись, в частности, по военкоматам в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве и Запорожье.

С 25 февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. При этом, по сообщениям СМИ и многочисленным видеозаписям, сотрудники военкоматов прибегают к насильственным методам — устраивают облавы на мужчин, задерживают их на улицах, нередко применяют силу и увозят в микроавтобусах.