Четверг, 29 июня, 2023
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Военком Серкез разъяснил рязанцам принцип получения электронных повесток

7info7

С осени этого года повестки призывникам будут направлять в электронном формате. О принципах получения электронных повесток ГТРК «Ока» рассказал военный комиссар Рязанской области Олег Серкез.

По его словам, к осени сформируют реестр, который будет работать по принципу личного кабинета по уплате налогов. Сотрудники военкоматов будут загружать в него повестки, информация о них поступит по электронной почте. Также отслеживать повестки можно через Госуслуги.

— Если после уведомления призывник в течение 20 суток не явился в военкомат, то подключается «административный ресурс», — уточнил военком.

В тех населённых пунктах, где нет Интернета, призывников оповестят с помощью смс-сообщений и звонков.

– Если мы говорим о сельской местности, в сельской местности есть учётные столы администраций, которые ведут воинский учёт. В сельской местности оповестить не составляет трудности, — заявил Олег Серкез.

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