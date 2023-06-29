Военком Серкез разъяснил рязанцам принцип получения электронных повесток

С осени этого года повестки призывникам будут направлять в электронном формате. О принципах получения электронных повесток ГТРК «Ока» рассказал военный комиссар Рязанской области Олег Серкез.

По его словам, к осени сформируют реестр, который будет работать по принципу личного кабинета по уплате налогов. Сотрудники военкоматов будут загружать в него повестки, информация о них поступит по электронной почте. Также отслеживать повестки можно через Госуслуги.

— Если после уведомления призывник в течение 20 суток не явился в военкомат, то подключается «административный ресурс», — уточнил военком.

В тех населённых пунктах, где нет Интернета, призывников оповестят с помощью смс-сообщений и звонков.