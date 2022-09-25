Воскресенье, 25 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Военком Рязанской области рассказал, куда направляют мобилизованных граждан

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Военный комиссар Рязанской области Олег Серкез разъяснил, что мобилизованных граждан отправляют в предписанные формирования и войсковые части для тактической и боевой подготовки.

По словам военкома, первую категорию призывников составляют резервисты, имеющие военно-учётную специальность. Об этом пишет Областная рязанская газета.

В зависимости от специализации тренировки продлятся от 2 до 3 месяцев. После подготовки мобилизованных рязанцев должны отправить в новую воинскую часть, – сообщил Олег Серкез.

Особо военком подчеркнул, что прежде всего призываются те, кто демобилизовался из Вооружённых сил в течение последних 5 лет.

Топ самых востребованных военно-учётных специальностей – мотострелки, гранатомётчики, артиллеристы, танкисты, пулемётчики и снайперы.

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