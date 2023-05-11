Военком Рязанской области Олег Серкез прокомментировал указ о начале военных сборов

Рязанский военком Олег Серкез дал комментарий по поводу указа о призыве на военные сборы, подписанный президентом Владимиром Путиным 10 мая.

Граждане, пребывающие в запасе, будут проходить военные сборы в ВС России, войсках Нацгвардии, органах госохраны и ФСБ, – следует из указа.

Олег Серкез пояснил, что мобилизация и призыв на военные сборы – две абсолютно разные вещи. Об этом пишет КП-Рязань.

Олег Серкез: «В это время каждый год без исключения издается такой указ. В прошлом, позапрошлом году, как и десять лет назад, он издавался. Это абсолютно рядовое событие»

Военком уточнил, что число запасников, которых призовут на сборы, определит Минобороны России.

Пока, по словам военкома, нет информации о том, для кого, когда и где будут проходить военные сборы.