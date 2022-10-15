Военком, прошедший «горячие точки», умер 14 октября

Администрация Партизанского городского округа Приморского края сообщила о смерти военного комиссара Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Романа Малыка. Информация появилась на официальной странице администрации ВКонтакте.

Сообщается, что сердце военкома остановилось 14 октября. Офицер прошёл «горячие точки», его называют человеком, не сломавшимся под тяжестью суровых военных событий и больших потерь.

Соболезнования выразили представители местной власти.

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