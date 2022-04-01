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Пятница, 1 апреля, 2022

Военком Олег Серкез рассказал, куда отправятся служить рязанские призывники

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Военком Олег Серкез рассказал, куда отправятся служить рязанские призывники

7info7

Военком Рязанской области полковник Олег Серкез в интервью «Рязанским ведомостям» рассказал, куда отправятся служить рязанские призывники весной.

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В весенний призыв на службу от региона отправятся 1200 молодых людей. Они распределены в основном в войска Западного и Южного военных округов. Также часть новобранцев отправятся служить в Калининград.

Рязанцы могут отправиться в учебные центры или сразу в воинские части. При этом военком отметил: состояние здоровья многих призывников оставляет желать лучшего. Чаще всего ребята страдают болезнями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, имеют психические проблемы.

Также актуальной остаётся проблема «отказников». Ежегодно порядка тысячи человек в Рязанской области отклоняются от службы в армии.

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