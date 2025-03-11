Воды не будет на нескольких улицах Рязани 12 марта

В Рязани 12 марта отключат воду на нескольких улицах. Об этом сообщает администрация города.

Меры введены в связи с ремонтными работами на водопроводе. Отключение ресурса произойдет в 9:30. Подачу воды планируют возобновить к 17:00.

Запастись водой следует жителям по адресам: