Воды не будет на нескольких улицах Рязани 12 марта

В Рязани 12 марта отключат воду на нескольких улицах. Об этом сообщает администрация города.
Меры введены в связи с ремонтными работами на водопроводе. Отключение ресурса произойдет в 9:30. Подачу воды планируют возобновить к 17:00.
Запастись водой следует жителям по адресам:
- улица Дзержинского, д.62 корп.1, 64, 68-70;
- улица Пушкина, д.38;
- улица Стройкова, д. 1/64, 4/62, 11;
- улица Татарская, д. 14, 18, 20, 22, 24, 33, 33а, 37;
- ЦТП — ул. Дзержинского д.62а, подкачка ул. Дзержинского д.68-70.