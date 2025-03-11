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Фото: Изображение от freepik
Происшествия

Воды не будет на нескольких улицах Рязани 12 марта

Анастасия Мериакри

В Рязани 12 марта отключат воду на нескольких улицах. Об этом сообщает администрация города.

Меры введены в связи с ремонтными работами на водопроводе. Отключение ресурса произойдет в 9:30. Подачу воды планируют возобновить к 17:00.

Запастись водой следует жителям по адресам:

  • улица Дзержинского, д.62 корп.1, 64, 68-70;
  • улица Пушкина, д.38;
  • улица Стройкова, д. 1/64, 4/62, 11;
  • улица Татарская, д. 14, 18, 20, 22, 24, 33, 33а, 37;
  • ЦТП — ул. Дзержинского д.62а, подкачка ул. Дзержинского д.68-70.

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