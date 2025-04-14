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Происшествия

Воду отключат на трех улицах Рязани 15 апреля

Анастасия Мериакри

В Рязани 15 апреля отключат воду на трех улицах. Об этом сообщает администрация города.

Отключение произойдет в связи с ремонтными работами на водопроводе. Воды не будет с 09:30 до 17:00 по адресам:

  • Михайловское шоссе, д. 234 корп.1 , 236а, 236 б, 240 корп.1, 250 корп.1, 250 корп.2, с д. 232 по д.266(четная сторона) — частный сектор;
  • ул.Военных автомобилистов, д. 4, 8, 11 — административные здания, д. 3 — АО «Рязань хлеб»;
  • Михайловское шоссе, д.248 (Магазин «Пятерочка»), 67 (Русская пивоваренная компания Хмелефф).
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