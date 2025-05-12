Воду отключат на четырех улицах Рязани 13 мая

Четыре улицы Рязани останутся без воды 13 мая. Об этом сообщает администрация города.

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе. Подача холодной воды прекратится с 9:30 до 17:00 по адресам:

ул.Братиславская, д. 1/2, 5/1;

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ул.Гоголя, д. 3, 3 корп.1, 3а, 4, 5 (МБУДО ДМШ №5 имени В.Ф.Бобылева), 6, 7, 7а, 9/8;

ул.Полетаева, д. 1/14, 2/12, 4, 6;

ул.Чернышевского, д. 4, 6, 6а, 8, 8а, 10.