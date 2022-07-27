Водолазы нашли тело пропавшего в Омске мальчика

Водолазы обнаружили тело пропавшего в Омске 11-летнего мальчика, который ушел гулять с друзьями и не вернулся, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Омской области.
Ребенок вчера днем ушел гулять с друзьями. После 17.00 они расстались, но мальчик так и не пришел домой. Сначала родители пытались найти его самостоятельно, но ночью мать обратилась в полицию.
Ребенка искали более 100 волонтеров, сотрудников силовых структур, привлекли водолазов.
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.