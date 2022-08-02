«Водоканал» предупредил об отключениях холодной воды 2 и 3 августа.

2 августа с 9 до 17 часов не будет холодной воды на Панфёровском переулке, дома 1, 10, 13, 14, 2 и 4.

С 9:30 до полудня холодное водоснабжение отключат по улице Мещерская в Солотче, дома 16 корп. 1, 16 корп. 2, 19 корп. 1, 24, 24 к. 1, 24 к. 2, 24 к. 3, 24 к. 4, 24 к. 5.

3 августа с 9 до 17 часов под отключение попадут адреса:

1-ый Гражданский переулок д. 4,

1-ый Новой улицы проезд д. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6/6, 9,

1-ый Совхозный проезд д. 11, 12, 13, 14, 15, 2/4, 4, 7/7,

2-ый Новой улицы проезд д. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 9,

3-ый Новой улицы проезд д. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

4-ый Новой улицы проезд д. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9,

8-го Марта д. 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 корп.2, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28/14, 3, 30, 32, 34, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Гражданская д. 1, 11, 12, 13, 14, 15 корп.2, 15, 15а, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 2а, 4, 5а, 7, 7а, 9

Лермонтова д. 3, 5/1 — ГБУ РО Консультативно-диагностический центр

Макаренко д. 10, 12, 16, 4, 6, 8

Попова д. 10/9, 12, 6/1, 8/10

Радиозаводская д. 1 корп.1, 1 корп.2, 1, 5/17, 7, 9/36

Совхозная д. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 3, 5, 5а, 7 корп.2, 7, 7а, 7б, 9

Электрозаводская д. 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 4, 40, 6, 8.

«Водоканал города Рязани» будет проводить ремонтные работы.