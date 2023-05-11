Водителям белгородской скорой, работающим в приграничье, назначат доплаты

В Белгородской области назначат дополнительные выплаты водителям скорой помощи, работающим в приграничных районах. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, об этом он говорил с министром здравоохранения, возможность выделить деньги есть. Доплаты назначат, ориентировочно, с мая.

Некоторые районы Белгородской области, граничащие с Украиной, попадают под обстрелы. Дополнительные выплаты уже получают фельдшеры скорой помощи, работающие там.