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Вторник, 2 мая, 2023

Водителя самоходной ванны задержали на Кубани

В Краснодарском крае сотрудники ГИБДД задержали мужчину, управлявшего самоходной ванной. Подробности сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Самодельное транспортное средство инспекторы заметили и остановили в станице Кугоейской 1 мая. Мужчина ехал на ванной, оборудованной деталями скутера «Сузуки».

Водитель был без прав, от мужчины пахло алкоголем. Пройти освидетельствование мужчина отказался.

На нарушителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Ванну отправили на штрафстоянку.

Видео: Госавтоинспекция Кубани

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