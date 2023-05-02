Водителя самоходной ванны задержали на Кубани

В Краснодарском крае сотрудники ГИБДД задержали мужчину, управлявшего самоходной ванной. Подробности сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Самодельное транспортное средство инспекторы заметили и остановили в станице Кугоейской 1 мая. Мужчина ехал на ванной, оборудованной деталями скутера «Сузуки».
Водитель был без прав, от мужчины пахло алкоголем. Пройти освидетельствование мужчина отказался.
На нарушителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Ванну отправили на штрафстоянку.
Видео: Госавтоинспекция Кубани
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