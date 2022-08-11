Водителя, пытавшегося сбить полицейского, задержали со стрельбой

Водителя автомобиля, который в одном из садоводств Ленинградской области пытался столкнуть на обочину полицейскую машину и сбить правоохранителя, задержали со стрельбой, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.

Как информирует ведомство, сообщение о том, что в садоводстве «Химик» неизвестный «на большой скорости гоняет на автомобиле и таранит чужие ворота» поступило в полицию около полуночи 9 августа. При прибытии полицейских на место происшествия водитель автомобиля Kia, двигаясь в сторону сотрудника ГУМВД, наехал на служебный автомобиль правоохранителей «УАЗ-Патриот», пытаясь столкнуть его на обочину.

«Полицейский предупредил правонарушителя o применении табельного оружия и сделал предупредительный выстрел вверх. Злоумышленник не отреагировал и попытался совершить наезд на правоохранителя… в связи с чем сотрудник произвёл несколько выстрелов в сторону автомобиля», — говорится в сообщении.

Действия 36-летнего гонщика были пресечены, пострадавших нет, отмечают в ГУМВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти», решается вопрос об избрании меры пресечения.