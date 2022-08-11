Водителя, пытавшегося сбить полицейского, задержали со стрельбой

Водителя автомобиля, который в одном из садоводств Ленинградской области пытался столкнуть на обочину полицейскую машину и сбить правоохранителя, задержали со стрельбой, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Как информирует ведомство, сообщение о том, что в садоводстве «Химик» неизвестный «на большой скорости гоняет на автомобиле и таранит чужие ворота» поступило в полицию около полуночи 9 августа. При прибытии полицейских на место происшествия водитель автомобиля Kia, двигаясь в сторону сотрудника ГУМВД, наехал на служебный автомобиль правоохранителей «УАЗ-Патриот», пытаясь столкнуть его на обочину.
Действия 36-летнего гонщика были пресечены, пострадавших нет, отмечают в ГУМВД.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти», решается вопрос об избрании меры пресечения.