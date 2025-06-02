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Происшествия

Водителя фуры подозревают в совершении ДТП, в котором погибли два человека

Анастасия Мериакри

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека. 1 июня на автодороге М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Следователями следственной части УМВД 1 июня возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ(Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц*) в отношении 59-летнего жителя Республики Мордовия.

В ходе расследования установлено, что в 1:20 на неосвещенном участке дороги стояло два грузовых фургона из Пензенской области, один из которых был неисправен, а второй стоял с включенной аварийной сигнализацией.

59-летний житель Республики Мордовия, управляя грузовым рефрижератором, при обнаружении стоящего с включенной аварийной сигнализацией фургона мер к снижению скорости вплоть до остановки транспорта принимать не стал и совершил наезд. В результате наезда грузовой фургон по инерции совершил наезд на другой впереди стоящий грузовой фургон.

В результате ДТП один мужчина получил телесные повреждения и погиб в автомобиле скорой медицинской помощи, второй – получил телесные повреждения, был доставлен в медучреждение, где в последующем скончался. В настоящее время личности погибших установлены – жители Пензенской области. Принимаются меры к транспортировке поврежденных транспортных средств к месту хранения.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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