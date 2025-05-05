Водители жалуются в Ространснадзор на штрафы «Платона» из-за воздействия РЭБ

Водители грузовиков массово обращаются в Ространснадзор с просьбами отменить штрафы, выписанные системой «Платон» за проезд по участкам, где ранее не фиксировалось воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Ежедневно в Ространснадзор поступают жалобы, касающиеся работы средств РЭБ и их влияния на систему „Платон“. К сожалению, мы наблюдаем обращения с просьбами об отмене постановлений, вынесенных на основании проездов в регионах, где воздействие средств РЭБ никогда не отмечалось», — говорится в сообщении.

В Ространснадзоре уточнили, что на данный момент отменено более 20% штрафов из числа поступивших жалоб. При этом около 20% жалоб были отклонены из-за отсутствия подтвержденного воздействия РЭБ.

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Результаты проверок оператора системы «Платон», компании «РТ-инвест-транспортные системы», также в большинстве случаев (70%) не подтверждают влияние РЭБ или других факторов на некорректную работу системы.

«Продолжаем рассматривать поступающие жалобы. Планируем завершить работу по существующему объему обращений к концу мая», — заверили в Ространснадзоре.