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Водитель, устроивший смертельное ДТП в Рязанской области, продолжает работать перевозчиком

Татьяна Проводина
Фото Издательства "Пресса"

Виновник автокатастрофы, произошедшей в Рязанской области в январе 2022 года, по-прежнему работает перевозчиком. Один из пострадавших в том страшном ДТП обратился в редакцию «Блокнота» для создания общественного резонанса.

Алексей Селезнёв 8 января 2022 года на своём Nissan Qashqai возвращался с женой, её родителями и младшим сыном в Рязань из Михайлова от родственников. На перекрёстке напротив Секиотово водитель остановил авто на запрещающий сигнал светофора за машиной Changan, в которой ехала семья Ждановых. В этот момент в Nissan на полном ходу врезался седельный тягач DAF с полуприцепом, гружёным 19,5 тоннами бетонных плит.

Пассажир Nissan, тесть Алексея Селезнёва, скончался на месте. Супруга умерла через несколько часов в областной больнице, где работала врачом. 9-летний сын получил 3 перелома челюсти и сотрясение головного мозга, сердца, лёгких и мочевого пузыря. У тёщи – компрессионный перелом позвоночника и сотрясение. Водитель Nissan получил растяжение связок шейного отдела позвоночника и ушиб головного мозга.

Changan от удара отбросило на полсотни метров. Все, кто в ней находились, получили различные, в том числе тяжёлые травмы.

Алексей Селезнёв: «Сказать, что в одно мгновение по милости чьего-то разгильдяйства и безответственности сломана жизнь трёх семей – это ещё слишком мягко. Два моих сына остались без матери. Моя тёща и супруга Жданова полгода пролежали в больницах. О психологических травмах я не упоминаю, надеюсь, и так всё понятно»

Водитель, устроивший смертельное ДТП в Рязанской области, продолжает работать перевозчиком
Водитель, устроивший смертельное ДТП в Рязанской области, продолжает работать перевозчиком

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