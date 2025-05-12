Понедельник, 12 мая, 2025
9.6 C
Рязань
Происшествия

Водитель угнал автомобиль ДБГ, на котором пытался въехать в толпу

Анастасия Мериакри

В Рязани водитель угнал автомобиль дирекции благоустройства города, попал на ней в ДТП с автобусом и пытался наехать на пешеходов. Об этом рассказал собственный источник «РЗН.инфо», что водитель «буханки» с эмблемой ДБГ угнал машину с территории предприятия.

По информации СМИ, за рулем автомобиля находился осужденный к исправительным работам мужчина, который работал слесарем в автосервисе ДБГ. Он угнал автомобиль с территории предприятия.

12 мая в 15:25 около дома № 12 по улице Ленина 24-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ», столкнулся с маршрутным автобусом «ЛиАЗ» под управлением 35-летнего водителя. После этого УАЗ совершил наезд на здание.

Реклама

В ДТП пострадавших не зарегистрировано. В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения. 

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.