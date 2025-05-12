Водитель угнал автомобиль ДБГ, на котором пытался въехать в толпу

В Рязани водитель угнал автомобиль дирекции благоустройства города, попал на ней в ДТП с автобусом и пытался наехать на пешеходов. Об этом рассказал собственный источник «РЗН.инфо», что водитель «буханки» с эмблемой ДБГ угнал машину с территории предприятия.
По информации СМИ, за рулем автомобиля находился осужденный к исправительным работам мужчина, который работал слесарем в автосервисе ДБГ. Он угнал автомобиль с территории предприятия.
12 мая в 15:25 около дома № 12 по улице Ленина 24-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ», столкнулся с маршрутным автобусом «ЛиАЗ» под управлением 35-летнего водителя. После этого УАЗ совершил наезд на здание.
В ДТП пострадавших не зарегистрировано. В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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