Водитель такси задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетней 

Кузьминским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Юго-Восточному административному округу Москвы возбуждено уголовное дело в отношении водителя такси. Его обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 135 УК РФ — развратные действия.

По данным следствия, 16 сентября 2025 года таксист, находясь в салоне автомобиля, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки.

Девочка рассказала о произошедшем родителям. Те сразу обратились в правоохранительные органы.

Благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников правоохранительных органов подозреваемый был задержан оперативно. С ним проведены необходимые следственные действия, предъявлено обвинение.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения — заключение под стражу.