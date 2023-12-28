Водитель спецтехники ГК «Зелёный сад» рассказал о своей профессии

Альберт Бычков работает в Зелёном саду водителем с 2022 года. Водит погрузчики, длинномеры, самосвалы. У него есть как водительские права категорий B, C, E, так и права механизатора.

— Работать я начал с 14 лет, долго работал на погрузчиках в колхозе, 8 лет работал на собственном длинномере. Сейчас мне 33. За свою жизнь уже довелось поработать почти на всех видах машин. Последний год работаю на разной спецтехнике, — говорит Альберт. — К работе приступаю с раннего утра, вначале провожу осмотр, проверяю исправность машины. Если все нормально — приступаю к «разнарядке». Во время работы нужно быть сосредоточенным, внимательным, особенно в бураны, чтобы машина не зацепила какой-нибудь дорожный знак, отбойник или припаркованные автомобили.

— И при работе на строительных объектах, и при помощи в уборке снега мы очень стараемся, прилагаем все усилия, хотя люди часто все равно недовольны. Часто поступают жалобы, что тут или там не почищено, но многие не понимают, что в одно мгновение это невозможно сделать, очистка от снега проходит поэтапно, и основные работы проводятся ночью, когда движение менее интенсивно, — продолжает Альберт.

К слову, наш герой выделил тот факт, что зачастую жители сами препятствуют уборке снега, не желая убирать свои машины с пути снегоуборочной техники, игнорируя просьбы отъехать на время.

На вопрос «Как Вам работается в „Зелёном саду“?», мужчина отвечает, что здесь ему удалось поработать и на Камазе, и на погрузчике, и на длинномере.

— Возможность менять транспорт — это интересно, и есть разнообразие. Нет рутины ежедневной. Никогда не понимал, зачем люди работают там, где им не нравится. Многие жалуются на скучные дни в офисе — нам скучать вообще не приходится.

Вы довольны зарплатой за свой труд?

— Конечно, работать надо только и всего, и сообщать начальству, если что-то идёт не по плану. Поставили задачу — выполни задачу. Если есть серьёзная поломка сломалось или есть простой, из-за того, что задерживают на объекте или на ремонте, нужно сообщить начальству. Из-за перегоревшей лампочки не звоню конечно.