Водитель сбил насмерть двух детей на Волжской набережной Рыбинска

В воскресенье, 9 апреля, в городе Рыбинске Ярославской области произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в 20.20 на Волжской набережной наезд на двух мальчиков совершил автомобиль «Форд». Водитель не справился с управлением и выехал на тротуар.

— В результате ДТП мальчик 2013 г.р. скончался на месте, мальчик 2015 г.р. скончался в больнице, — говорится в сообщении.

За рулём автомобиля находился мужчина 1993 года рождения. После наезда он пытался скрыться, но был задержан очевидцами.

В пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России сообщили о возбуждении уголовного дела по по п.п. «а»,«б» ч.6 ст.264 УК РФ. Статья применяется к водителям, совершившим смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия проводятся следственные действия.