Водитель пострадал при столкновении с опорой линии электропередач

В Рязанском районе 14 октября автомобиль врезался в опору линии электропередач. Об этом сообщает ГАИ области.

Авария случилась примерно в 13:30 на 180-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора» потерял контроль над управлением и съехал в кювет, после чего его машина столкнулась со столбом линии электропередач.

Водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства аварии выясняются.

За последние сутки на дорогах Рязанской области зарегистрированы два ДТП, в результате которых один человек погиб, а двое получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, зафиксировано 44 аварии, причинившие материальный ущерб автовладельцам.

Сотрудники дорожно-патрульной службы выявили 303 нарушения правил дорожного движения, включая пять случаев управления транспортными средствами в нетрезвом виде и два отказа от прохождения медицинского освидетельствования.