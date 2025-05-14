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Происшествия

Водитель поменялся местами с пассажиром после ДТП, обман попал на видео

Анастасия Мериакри

В соцсетях появилось видео с ДТП на Первомайском проспекте в Рязани. Видеозапись публикует группа «Рязань» ВКонтакте.

На видео видно, как автомобиль врезается в машину. После чего молодой человек, находившийся за рулем, выбегает и меняется местами с пассажиром — девушкой. 

В комментариях рязанцы предположили, что у мужчины нет прав и девушка дала ему покататься на своей машине. Официальная информация не поступала.

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