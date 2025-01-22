Среда, 22 января, 2025
-4.7 C
Рязань
Происшествия

Водитель получил травмы в ДТП с двумя грузовиками в Скопинском районе

Алексей Самохин

В результате ДТП с участием двух грузовиков в Скопинском районе Рязанской области получил травмы один из водителей, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД. 

21 января в 00:30 на 251-м километре автодороги Р-22 «Каспий» 42-летний водитель грузовика ДАФ с полуприцепом из Тамбовской области столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак» с полуприцепом под управлением 53-летнего жителя Липецкой области.

Помощь медиков потребовалась водителю «Ситрака», мужчину госпитализировали. 

Реклама

Сотрудники ГАИ проводят проверку. 

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.