Водитель получил травмы в ДТП с двумя грузовиками в Скопинском районе

В результате ДТП с участием двух грузовиков в Скопинском районе Рязанской области получил травмы один из водителей, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

21 января в 00:30 на 251-м километре автодороги Р-22 «Каспий» 42-летний водитель грузовика ДАФ с полуприцепом из Тамбовской области столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак» с полуприцепом под управлением 53-летнего жителя Липецкой области.

Помощь медиков потребовалась водителю «Ситрака», мужчину госпитализировали.

Реклама

Сотрудники ГАИ проводят проверку.