Водитель полицейской ГАЗели в аварии с машиной Светланы Подоль нарушил ПДД

В действиях водителя полицейской ГАЗели, которая накануне столкнулась с Mercedes директора женского ФК «Рязань-ВДВ» Светланы Подоль, усмотрели нарушение ПДД.

Это следует из определения о возбуждении административного дела, которое есть в распоряжении «КП-Рязань».

Как считает автоинспектор, нарушен пункт 3.1 ПДД, который определяет правила применения спецсигналов.

Дорожная авария произошла днём 13 сентября на трассе М5 Урал в Рязани. Женщина за рулём иномарки получила травмы, ей оказали медпомощь.