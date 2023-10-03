Вторник, 3 октября, 2023
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Водитель перевернувшейся на Северной окружной машины госпитализирован

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Фото: «Подслушано у водителей Рязани»

Водитель машины, которая перевернулась на Северной окружной 3 октября, госпитализирован.

Мужчину с сотрясением головного мозга, ссадинами головы и эпилептическим приступом доставили в ОКБ, сообщает «Ya62» со ссылкой на собственный источник.

По информации ГАИ Рязанской области, в 15:25 на Северной окружной 43-летний житель Рязани на «Шевроле Нива» наехал на барьерное ограждение, после чего продолжил движение и столкнулся с «Ладой Ларгус», за рулем которой сидел 61-летний житель Рыбновского района. От удара «Шевроле Нива» перевернулась.

По факту ДТП проводится проверка.

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