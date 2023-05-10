Водитель маршрутного автобуса в Рязани рассказал о неправильно сделанных заездах к остановкам

Водитель 77-го маршрута в Рязани рассказал о проблемах водителей общественного транспорта, с которыми приходится сталкиваться на улице Военных Автомобилистов. Пост публикует группа Подслушано в Рязани ВКонтакте.

На этой улице идёт ремонт дороги, и автор публикации отмечает, что делают качественно и красиво. Однако некоторые остановочные пункты, в частности, Автомобильный институт, ТЦ «Октябрь» и Керамзавод, сделали неправильно.

«Заезды в карманы остановок сделали очень круто. Из-за этого мы не сможем подъехать к бордюру, чтобы пожилые люди и инвалиды могли спокойно заходить и выходить, а не взбираться и выпрыгивать из автобуса, а люди с детскими колясками и тележками могли их спокойно завезти и вывезти», – пишет водитель.

Также с проблемами по этой причине сталкивается коммунальная техника, которая не может заехать и убрать пыль, грязь и мусор во внутренних углах кармана. Чтобы этого избежать, как отмечает автор поста, нужно убрать бордюры, идущие вовнутрь кармана, и по 4 камня до и после остановки от внешних углов кармана. Расположить их нужно наискось, а лучше все углы закруглить.

«Я много видел фото в интернете, когда столбы заасфальтированы на проезжей части. Но не думал, что такое возможно у нас в Рязани. Остановку Керамзавод перенесли вглубь на несколько метров от дороги и поставили под углом так, что подъехать просто невозможно. Знак ООТ не стали переносить, так что он получился на проезжей части перед остановкой и мешает даже приблизиться к бордюру», – отмечает водитель.

Автор ездит на автобусе ПАЗ. По его словам, длинные ЛИАЗы при съезде с ж/д переезда на улице Военных Автомобилистов сначала цепляют передом дорогу, а потом задом на спуск. Мешают также высокие бордюры, из-за которых не получается подъехать вплотную к остановке. Водитель обращает внимание на то, что почти у всех правый нижний угол ободран о высокий бордюр. Автор публикации готов приехать и всё показать и объяснить на месте.