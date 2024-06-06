Четверг, 6 июня, 2024

Водитель из Саранска госпитализирован после ДТП на трассе М5 под Рязанью

Автор: 7info

Опубликовано

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, зарегистрировано 32 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили 25552 нарушения ПДД РФ. Среди них:

3 случая управления транспортными средствами в состоянии опьянения,

1 отказ от прохождения медицинского освидетельствования,

2 повторных факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения,

92 нарушения, связанные с управлением «тонированным» автомобилем,

4 нарушения, совершенные пешеходами,

37 нарушений, допущенных водителями грузовых автомобилей,

8 нарушений, допущенных водителями автобусов.

Одно из ДТП произошло 5 июня примерно в 14:40 в Рыбновском районе на 172-м километре автодороги М-5 «Урал». 51-летний житель Саранска, управляя автомобилем «Газель», столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво СМ-Трак», которым управлял 23-летний житель Рязани. В результате происшествия водитель «Газели» получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Водитель из Саранска госпитализирован после ДТП на трассе М5 под Рязанью

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