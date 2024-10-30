Водитель из Касимова пострадал в результате ДТП, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

29 октября около 22:55 на трассе Ряжск — Касимов — Нижний Новгород произошло ДТП с участием 29-летнего жителя Касимова. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением автомобилем «Мицубиси» на 211 километре дороги. Машина съехала с проезжей части и перевернулась в кювете.

Мужчина получил травмы и обратился за медицинской помощью. О характере повреждений и состоянии пострадавшего не сообщается.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства аварии.