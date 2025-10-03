Водитель грузовика погиб в ДТП в Шацком районе

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло 2 октября, примерно в 09:45, на 343-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Шацком районе Рязанской области. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительной информации, 45-летний житель Рязанского района, находившийся за рулем автомобиля «ГАЗ», совершил наезд на стоящий в попутном направлении грузовой автомобиль «Донгфенг», которым управлял 33-летний водитель.

В результате столкновения водитель автомобиля «ГАЗ» от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, все обстоятельства трагедии устанавливаются.