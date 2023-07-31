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Водитель чудом остался жив во время ДТП на МКАД, увернувшись от автомобилей

7info

Поздно вечером 30 июля на 51-м километре МКАД произошло массовое ДТП, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

По данным ведомства, на месте работают оперативные службы, движение затруднено. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На видео можно заметить стоящий на дороге легковой автомобиль. Похоже, машина сломалась, водитель находился около капота. В машину врезается сначала один автомобиль, затем второй. Водитель сумел увернуться.

Можно сказать, что мужчина родился в рубашке — он чудом избежал смерти.

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