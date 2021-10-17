В результате ДТП в Самаркой области погибли три человека, ещё один получил травмы. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 15 октября в 16:30 в Шигонском районе. На автодороге «Сызрань-Шигоны-В. Утес» молодой человек 1991 года рождения на ВАЗ 21110 выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Foton под управлением мужчины 1980 года рождения.

В ДТП погибли виновник аварии и две его пассажирки — девушки 18 и 20 лет. Водитель грузовика в больнице.

Выяснилось, что мужчина, управлявший ВАЗ, ранее водительское удостоверение не получал.