Вода в Оке в черте Рязани поднялась ещё на 7 сантиметров

Уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся за сутки ещё на 7 сантиметров и составляет на 28 марта 442 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста. Такие данные приводит пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В Сасовском районе подтоплен участок дороги. Всего на сегодняшний день под водой в Рязанской области находится 17 низководных мостов, 4 участка дорог, 28 приусадебных участков.

От «большой земли» отрезаны 11 населённых пунктов, работает 6 лодочных переправ.