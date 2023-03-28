Вторник, 28 марта, 2023
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Вода в Оке в черте Рязани поднялась ещё на 7 сантиметров

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Фото: МЧС России

Уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся за сутки ещё на 7 сантиметров и составляет на 28 марта 442 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста. Такие данные приводит пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В Сасовском районе подтоплен участок дороги. Всего на сегодняшний день под водой в Рязанской области находится 17 низководных мостов, 4 участка дорог, 28 приусадебных участков.

От «большой земли» отрезаны 11 населённых пунктов, работает 6 лодочных переправ.

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