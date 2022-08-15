Во вторник в Рязани ожидается массовое отключение холодной воды

Во вторник, 16 августа, в Ряжани ожидается массовое отключение холодной воды. Об этом сообщает горадминистрация.

Причина – ремонт на водопроводе. Его проведут сотрудники МП «Водоканал Рязани».

9.30 до 17.00 ХВС не будет по следующим адресам: ул. Ленинского Комсомола, д. 27;

с 9.30 до 18.00 по следующим адресам: ул. Дзержинского, д. 7, д. 8, д. 9, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 10 (МБУДО МУЦ). Подвоз технической воды будет организован с 10.00 по адресу: ул. Дзержинского, д. 9;

с 12.00 до 14.00 по следующим адресам: ул. Братиславская, д. 6 корп. 1, д. 6, д. 8 корп. 1, д. 8, д. 10 (Рязанский завод плавленных сыров), д. 27а, д. 27 (общежитие РГРТУ), ул. Гагарина, д. 53 (городская клиническая поликлиника №6), д. 53, д. 55, д. 59а (ОКБ «Спектр»), д. 63/29 (общежитие РГРТУ им. Уткина), д. 65, д. 59/1 (РГРТУ им. академика В.Ф. Уткина), д. 53 корп. 1, д. 59 корп. 1 (бассейн «Радиоволна»), д. с 72 по 86, д. 140/142, д. 156 корп. 1, д. 156 корп. 2, д. 156, д. 156а, д. 160/2 (четная сторона), д. 158 (гимназия №2), ул. Полетаева, д. 30 (общежитие РГРТУ им. Уткина), д. 30 корп. 1 (общежитие РГРТУ им. Уткина), д. 32, д. 34 (ТЦ «Кристал»), ул. Пушкина, д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 4, д. 6, ул. Семашко, д. 48, д. 50 (д/сад №65), д. 52, д. 54/2, д. 48а (больница ФСИН), д. 56 (бассейн «Буревестник»), ул. 2-я Линия, д. 1, д. 3, д. 5, д. 9, ул. 4-я Линия, д. 1, д. 2/1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 34, д. 65, д. 67, д. 69, ул. 5-я Линия, д. 46а, ул. 6-я Линия, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 18, д. 20, д. 24, ул. Дзержинского, д. 74/76, д. 78 (школа №16), ул. Островского, д. с 12 по 24 (четная сторона), д. с 13 по 23 (нечетная сторона), д. 15а (д/сад №12), ул. Полетаева, д. 10/10, д. 12, д. 19 корп. 1, д. 19/10, д. 21, д. 22 корп. 1, д. 22, д. 23, д. 25 корп. 1, д. 25, д. 26 корп. 1, д. 26 корп. 2, д. 26, д. 27 корп. 1, д. 27, д. 28, д. 29 корп. 1, д. 31 корп. 1, д. 31, д. 32, д. 33/67, ул. Стройкова, д. 64, ул. Татарская, д. с 34 по 52, д. с 58 по 68 (четная сторона), д. 43, д. с 55 по 91 (нечетная сторона);

с 10.00 до 12.00 по следующим адресам: ул. Братиславская, д. 1/2, д. 3, д. 5/1, д. 7/2, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15/1, д. 17/2, ул. Гоголя, д. с 2 по 32 (четная сторона), д. с 1 по 39 (нечетная сторона), ул. Островского, д. с 1 по 19 (нечетная сторона), д. с 2 по 16 (четная сторона), д. 15а (д/сад №12), д. 4 (д/сад №160), ул. Толстого, д. 3, д. 5, д. 4/19, д. 6/20, д. 8, д. 10, д. 12, д. 22, д. 5 (школа №37), д. 10 (Центр социальных выплат Рязанской области), ул. Чернышевского, д. 2/1, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), д. 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области).