Во вторник в Рязани без воды остались 11 улиц

Во вторник, 28 декабря, в Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах, информирует мэрия.
Причина – ремонтные работы на водопроводе. Утром к ним приступили сотрудники МП «Водоканал Рязани».
До 17.00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- улица Свободы, дом 81, дом 89;
- улица Маяковского, дом 36а, дом 41, дом 43;
- улица Введенская, дом 106, улица Есенина, дом 2, дом 2а, дом 1, дом 1а, дом 1б, дом 1 стр. 1;
- улица Затинная, дом 8 корпус 1;
- улица Фирсова, дом 29;
- улица Грибоедова, дом 8б корпус 1;
- улица Солотчинское шоссе, дом 1, дом 7, дом 7а, дом 11,
- улица Окский проезд, дом 4, дом 4 корпус 1, дом 4 корпус 2, дом 2б;
- улица Щорса, дом 37 корпус 2, дом 35 корпус 2;
- улица 1-я Прудная, дом 22, дом 24, дом 24а;
- улица Связи, дом 7, дом 9, дом 10, дом 12, дом 13, дом 15, дом 17, дом 18, дом 19, дом 20, дом 22, дом 9а, дом 11, дом 11а, дом 17а (школа №38), дом 10б, дом 14, дом 14в, дом 14в стр. 4, дом 16, дом 17б.